Polizei Düren

POL-DN: Durchsuchung im Morgengrauen

Vettweiß / Merzenich (ots)

In zwei voneinander unabhängigen Strafverfahren der Kriminalpolizei Düren und der Staatsanwaltschaft Aachen drangen Einsatzkräfte der Polizei gestern (10.11.2025) in den frühen Morgenstunden zeitgleich in mehrere Objekte unter anderem in Merzenich und Vettweiß ein und durchsuchten diese.

Neben illegalen Betäubungsmitteln konnten Diebesgut und Waffen aufgefunden und sichergestellt werden. Unabhängig vom Durchsuchungsanlass ging den Ermittlern eine mit Haftbefehl gesuchte Person ins Netz. Diese konnte festgenommen werden. Die Maßnahmen vor Ort waren am späten Vormittag beendet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern aktuell an.

Im Rahmen des Einsatzes waren in Vettweiß neben den Beamten der Kriminalpolizei Düren auch Kräfte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei eingesetzt. Auch eine Drohne kam zum Einsatz. Weitere im Rahmen des Einsatzes festgestellte Missstände machten zudem den Einsatz der lokalen Ordnungsbehörde und des Gesundheitsamtes erforderlich.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell