POL-DN: Fahrräder entwendet - Täter gestellt

Düren (ots)

Am Mittwoch (12.11.2025) meldete ein aufmerksamer Bürger gegenüber der Polizei einen Diebstahl von zwei Fahrrädern in der Tivolistraße.

Gegen 00:45 Uhr beobachtete der Zeuge, wie sich eine Frau vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses an zwei Fahrrädern zu schaffen machte. Da der Bürger wusste, wem zumindest eines der Fahrräder gehört, kontaktierte er die Polizei. In der Nähe der Tatörtlichkeit konnte die Polizei zwei Tatverdächtige antreffen, auf welche die Personenbeschreibung passte und die jeweils ein Fahrrad schoben. Da die 38-Jährige und der 41-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden sie vorläufig festgenommen. Die Fahrräder wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

