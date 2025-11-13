PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Dreister Einbruch in beschlagnahmtes Brandobjekt

Inden (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in ein zur Tatzeit unbewohntes Haus ein und entwendeten Wertgegenstände. Das angegangene Tatobjekt ist nach einem Brand vorübergehend nicht bewohnbar und als Tatort von der Polizei beschlagnahmt und versiegelt.

Dreiste Täter nutzten die Gelegenheit in ein derzeit unbewohnbares Haus in Inden einzubrechen und Wertgegenstände zu entwenden. Nach einem Brand am vergangenen Samstag (die Polizei berichtete) war das Wohnhaus zum Zwecke weiterer Ermittlungen polizeilich beschlagnahmt und versiegelt worden. Das hinderte die Täter nicht, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen und diverse Wertgegenstände zu ermitteln. Die Tatzeit kann aufgrund der Gesamtumstände lediglich auf den Zeitraum zwischen Samstag, 08.11.2025, 01:30 Uhr bis Mittwoch, 12.11.2025, 15:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

