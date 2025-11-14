Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert beim Martinsumzug aufgefallen

Hürtgenwald (ots)

Beim gestrigen Martinsumzug in Vossenack (13.11.2025) bemerkten Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 18:30 Uhr einen augenscheinlich stark alkoholisierten Pkw-Fahrer an einem Absperrposten. Im Verlauf der folgenden polizeilichen Maßnahmen leistete der 34-jährige Mann Widerstand.

Die durch die Feuerwehr informierten Polizeibeamten konnten den Mann schließlich "Im Oberdorf" mit seinem Pkw antreffen und kontrollieren. Der geäußerte Verdacht bestätigte sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Bei der folglich angeordneten Blutprobe leistete der Mann aus Hürtgenwald Widerstand gegen die Beamten und versuchte sich vergeblich der Maßnahme zu entziehen. Außerdem konnte festgestellt werden, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

