POL-DN: Pkw entwendet - Zeugen gesucht
Merzenich (ots)
Zwischen Mittwoch (12.11.2025) und Donnerstag (13.11.2025) wurde in Merzenich ein Pkw in der Straße "Goldacker" entwendet.
Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen BMW der Modellserie "1er" mit dem amtlichen Kennzeichen DN-K 1308. Das Auto stand zuletzt am Mittwoch um 21:30 Uhr auf einem Grundstück in der genannten Straße.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell