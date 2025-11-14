Polizei Düren

POL-DN: Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Merzenich (ots)

Zwischen Mittwoch (12.11.2025) und Donnerstag (13.11.2025) wurde in Merzenich ein Pkw in der Straße "Goldacker" entwendet.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen BMW der Modellserie "1er" mit dem amtlichen Kennzeichen DN-K 1308. Das Auto stand zuletzt am Mittwoch um 21:30 Uhr auf einem Grundstück in der genannten Straße.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

