POL-DN: Pedelecfahrer stürzt beim Befahren des Gehwegs

Düren (ots)

Am 14.11.2025, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der Piusstraße ein Alleinunfall eines 48-jährigen Pedelecfahrers, der durch den Sturz verletzt wurde. Nach übereinstimmenden Aussagen des Verunfallten und eines Zeugen, befuhr der Verunfallte mit seinem Pedelec die Piusstraße in Fahrtrichtung Zülpicher Straße. Hierbei hat er den Gehweg benutzt. Aus nicht weiter erklärbaren Gründen hätte er dann die Böschung touchiert, wodurch er im weiteren Verlauf zunächst ins Straucheln geriet und im Anschluss daran über den Lenker zu Sturz kam. Durch den Sturz erlitt er eine stark blutende Wunde an der Stirn, die durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung zunächst vor Ort und im weiteren Verlauf in einem Dürener Krankenhaus medizinisch behandelt wurde. Der Verunfallte trug zur Unfallzeit keinen Schutzhelm. Das leicht beschädigte Fahrrad des Verunfallten konnte vor Ort verschlossen an der Unfallstelle zurückgelassen werden.

