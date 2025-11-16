PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Pedelecfahrer stürzt beim Befahren des Gehwegs

Düren (ots)

Am 14.11.2025, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der Piusstraße ein Alleinunfall eines 48-jährigen Pedelecfahrers, der durch den Sturz verletzt wurde. Nach übereinstimmenden Aussagen des Verunfallten und eines Zeugen, befuhr der Verunfallte mit seinem Pedelec die Piusstraße in Fahrtrichtung Zülpicher Straße. Hierbei hat er den Gehweg benutzt. Aus nicht weiter erklärbaren Gründen hätte er dann die Böschung touchiert, wodurch er im weiteren Verlauf zunächst ins Straucheln geriet und im Anschluss daran über den Lenker zu Sturz kam. Durch den Sturz erlitt er eine stark blutende Wunde an der Stirn, die durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung zunächst vor Ort und im weiteren Verlauf in einem Dürener Krankenhaus medizinisch behandelt wurde. Der Verunfallte trug zur Unfallzeit keinen Schutzhelm. Das leicht beschädigte Fahrrad des Verunfallten konnte vor Ort verschlossen an der Unfallstelle zurückgelassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 10:50

    POL-DN: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

    Kreuzau (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Stockheim wurde am gestrigen Nachmittag (13.11.2025) ein 37-jähriger Mann aus Düren leicht verletzt. Gegen 16:55 Uhr war eine 26-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw auf der B56 in Richtung Düren unterwegs. In Höhe der Ortslage Stockheim fuhr sie auf den Pkw des vorausfahrenden Düreners auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug auf den Pkw eines vor ihm fahrenden ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:50

    POL-DN: Alkoholisiert beim Martinsumzug aufgefallen

    Hürtgenwald (ots) - Beim gestrigen Martinsumzug in Vossenack (13.11.2025) bemerkten Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 18:30 Uhr einen augenscheinlich stark alkoholisierten Pkw-Fahrer an einem Absperrposten. Im Verlauf der folgenden polizeilichen Maßnahmen leistete der 34-jährige Mann Widerstand. Die durch die Feuerwehr informierten Polizeibeamten konnten den Mann schließlich "Im Oberdorf" mit seinem Pkw antreffen und ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:50

    POL-DN: Pkw entwendet - Zeugen gesucht

    Merzenich (ots) - Zwischen Mittwoch (12.11.2025) und Donnerstag (13.11.2025) wurde in Merzenich ein Pkw in der Straße "Goldacker" entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen BMW der Modellserie "1er" mit dem amtlichen Kennzeichen DN-K 1308. Das Auto stand zuletzt am Mittwoch um 21:30 Uhr auf einem Grundstück in der genannten Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren