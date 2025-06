Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Öffentlichkeitsfahndung nach gemeinschaftlicher Körperverletzung am Bahnhof Berlin-Alexanderplatz erfolgreich

Berlin (ots)

Am 9. Mai 2025 veröffentlichte die Bundespolizei eine Fahndung nach zwei Männern, welche am 2. Juli 2024 am Bahnhof Berlin-Alexanderplatz gemeinschaftlich eine Körperverletzung zum Nachteil eines Reisenden begangen haben sollen. Da die gesuchten Männer durch Hinweisgeber erkannt und der Polizei gemeldet wurden, ist die Fahndung eingestellt worden.

Erstmeldung vom 9. Mai 2025: Öffentlichkeitsfahndung nach gemeinschaftlicher Körperverletzung am Bahnhof Berlin-Alexanderplatz

Die Bundespolizei sucht nach zwei Männern, welche am 2. Juli 2024 gegen 23:58 Uhr am Bahnhof Berlin-Alexanderplatz einen Reisenden bedrängt und anschließend gemeinschaftlich geschlagen sowie getreten haben sollen.

Die beiden Männer sollen den Reisenden auf dem S-Bahnsteig Gleis 4/5 körperlich angriffen und versucht haben, ihn eine Rolltreppe hinunterzustoßen. Dem Reisenden gelang es zunächst, sich in eine S-Bahn zu flüchten. Die Unbekannten ließ jedoch nicht von ihm ab und sollen den Mann in der Bahn erneut getreten und geschlagen haben. Als sich die Türen der Bahn schlossen, soll einer der Männer aus nächster Nähe eine halbvolle Bierflasche gegen den Kopf des Reisenden geworfen haben. Erst durch starke Gegenwehr des geschädigten Mannes und dem Eingreifen mehrerer Bahnreisenden ließen die Gesuchten von ihm ab und entkamen anschließend.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Tiergarten die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der unbekannten Männer an.

Die Bilder finden Sie hier: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2025/oefa-28-2025.html

Die Bundespolizei bittet daher um Ihre Mithilfe.

- Wer kennt die Personen auf den Fotos? - Wer kann Hinweise zu deren derzeitigen Aufenthaltsorten geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000, der Nummer 030/2062293-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

