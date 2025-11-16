Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierte Frau fuhr mittig durch einen Kreisverkehr und landete im Graben

Jülich (ots)

Am 15.11.2025 gegen 01:05 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr B56/L136 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 25-jährige Fahrerin eines PKW befuhr die B56 aus Düren kommend in Fahrtrichtung "Nord-West-Ring". Dabei nahm die junge Frau aus Wesel den Kreisverkehr der B56/L136 zu spät wahr und konnte diesen nicht ordnungsgemäß passieren. In der Folge fuhr sie mit ihrem Fahrzeug über den Kreisverkehr, touchierte die dahinter liegende Verkehrsinsel und kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Dabei wurden die Bepflanzung auf dem Kreisverkehr, sowie diverse Verkehrsschilder beschädigt. Der Beifahrer des PKW erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Eine Versorgung der Verletzungen durch den Rettungsdienst lehnte der Beifahrer ab. Eine vorgeschriebene Sehhilfe trug die Fahrerin nicht. Mit der Fahrerin wurde vor Ort ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv detektierte. Zudem ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,6 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache Jülich wurde angeordnet. Der Führerschein der jungen Frau wurde sichergestellt. Die 25-jährige erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell