POL-DN: Fahrzeug flüchtet nach Zusammenstoß mit einer Fußgängerin

Langerwehe (ots)

Am 15.11.2025, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in Langerwehe, auf der Straße Im Gewerbegebiet in Höhe Hausnummer 9, ein Verkehrsunfall, wobei eine Fußgängerin durch einen PKW angefahren und verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen und übereinstimmenden Zeugenaussagen ereignete sich der Unfall wie folgt: Demnach benutzte die Fußgängerin die Straße Am Gewerbegebiet in Gehrichtung Hauptstraße. Da auf dem Gehweg für sie kein Platz war, musste sie die Straße benutzen. Zeitgleich befuhr ein PKW die Straße Im Gewerbegebiet in gleicher Fahrtrichtung wie die Fußgängerin. In Höhe von Hausnummer 2 passierte der PKW dann die Fußgängerin und touchierte sie hierbei am linken Arm. Ohne sich jedoch um die Fußgängerin zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer in Richtung Hauptstraße. Nach Aussagen von Zeugen hätte der PKW nicht nach links ausweichen können, da zeitgleich aus der Ausfahrt eines Bekleidungsgeschäftes ein PKW herausgefahren sei. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen gelben PKW gehandelt haben. Die verunfallte Fußgängerin erlitt durch die Kollision mit dem Außenspiegel des flüchtigen PKW Verletzungen am linken Ellenbogen und Handgelenk. Zur weiteren Diagnostik wurde die Verletzte mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421-9490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

