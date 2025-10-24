Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mülltonnenbrand in Ribnitz-Damgarten

Neubrandenburg (ots)

Die Polizei in Ribnitz-Damgarten wurde am heutigen Freitag (24. Oktober 2025) gegen 03:00 Uhr in die Lange Straße gerufen. Der Grund war eine starke Rauchentwicklung.

Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte eine Brandentwicklung bei mehreren Mülltonnen und einem angrenzenden Schuppen festgestellt werden. Die Beamten löschten den Brand mittels Feuerlöscher. Durch die zügig eingetroffene Feuerwehr konnte sichergestellt werden, dass es zu keiner erneuten Brandentwicklung kommen konnte. Diese befand sich mit 22 Kameraden im Einsatz.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 500,00 Euro.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell