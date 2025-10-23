PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt mit seinem PKW in die Leitplanken

Heringsdorf (ots)

Am 23.10.2025 gegen 19:10 Uhr meldet sich über Notruf ein Zeuge in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums und meldet, dass auf der B110 ein PKW in auffälliger Fahrweise fährt. Der Zeuge vermutet, dass der Fahrzeugführer unter Einwirkung von Alkohol steht. Das Fahrzeug befährt die B110 aus Richtung Dargen kommend in Richtung Zirchow. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Heringsdorf zum Einsatz gebracht. Gegen 19:30 Uhr meldet ein weiterer Zeuge über Notruf, dass dieser PKW VW Golf kurz hinter der Ortschaft Zirchow nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gefahren ist. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bestätigte sich der Sachverhalt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 37-jährigen ukrainischen Staatsbürger fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,26 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Der PKW des Fahrzeugführers war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

