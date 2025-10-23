PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Reifen-Sets aus Autohaus gestohlen

Waren (Müritz) (ots)

Die Zeit für den Reifenwechsel ist da und so kommen auch die Täter wieder zum Vorschein, die aus Garagen oder im großen Stil aus Werkstätten oder Autohäusern Winterreifensätze stehlen.

Aktuell hat es einen Fall in Waren gegeben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bisher Unbekannte in ein Autohaus in der Teterower Straße am Ende der Brücke in Fahrtrichtung Teterow eingebrochen. Von dort haben sie mehrere Reifensätze gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter mindestens einen Transporter hatten, um mehrere Reifensätze einzuladen und dass das auch ein paar Minuten gedauert hat. Genau diese Verladesituation könnte Zeugen aufgefallen sein.

Wer sachdienliche Beobachtungen für den mutmaßlichen Tatzeitraum zwischen gestern Abend und heute Morgen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

