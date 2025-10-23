Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdächtiger Gegenstand im Wald entpuppt sich als harmloser Geocache

Rügen (ots)

Am Vormittag des gestrigen Mittwoch (22. Oktober 2025) meldete ein Hinweisgeber der Polizei einen verdächtigen Gegenstand in einem Waldgebiet bei Prora. Nach seinen Angaben befand sich in einem aus dem Boden herausragenden Wasserrohr ein Objekt, das äußerlich einer Dynamitstange ähnelte.

Die eingesetzten Polizeibeamten sperrten den Bereich vorsorglich ab und nahmen Kontakt mit dem Munitionsbergungsdienst auf. Nach einer ersten Einschätzung wurde entschieden, dass dieser zur weiteren Untersuchung des Fundes anrücken sollte.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten die Polizisten eine Person erreichen, die als Geocacher in der Region aktiv ist. Nach Rücksprache mit anderen Geocachern sowie einer Inaugenscheinnahme des Objektes stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Sprengkörper um einen alten, inaktiven Geocache handelte.

Der Gegenstand wurde daraufhin durch die Polizei sichergestellt und vernichtet. Der Einsatz des Munitionsbergungsdienstes war somit nicht mehr erforderlich.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geocaches stets so gestaltet und angebracht werden sollten, dass sie nicht mit gefährlichen oder verbotenen Gegenständen verwechselt werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell