Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen

Wesenberg (ots)

Am 22.10.2025 gegen 19:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B198 in Richtung B122 in der Ortschaft Wesenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen. Der 41-jährige ukrainische Fahrzeugführer befuhr mit seinem Lkw die B198 aus Neustrelitz kommend und beabsichtigte nach links in Richtung B122 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er eine 81-jährige deutsche Fußgängerin und einen 82-jährigen deutschen Fußgänger, die sich auf der Fußgängerüberfurt befanden und kollidierte mit diesen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und der Polizei sind beide Fußgänger am Unfallort verstorben. Der Unfallverursacher wurde auf Grund des Schockzustandes mittels RTW in das Neubrandenburger Klinikum transportiert. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA angeordnet. Die B122 wurde auf Höhe des Unfallortes für circa 5 Stunden zur Unfallaufnahme und Bergung des LKW voll gesperrt. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleistelle Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

