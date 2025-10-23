PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen

Wesenberg (ots)

Am 22.10.2025 gegen 19:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B198 in 
Richtung B122 in der Ortschaft Wesenberg zu einem Verkehrsunfall mit 
zwei getöteten Personen. Der 41-jährige ukrainische Fahrzeugführer 
befuhr mit seinem Lkw die B198 aus Neustrelitz kommend und 
beabsichtigte nach links in Richtung B122 abzubiegen. Beim 
Abbiegevorgang übersah er eine 81-jährige deutsche Fußgängerin und 
einen 82-jährigen deutschen Fußgänger, die sich auf der 
Fußgängerüberfurt befanden und kollidierte mit diesen. Trotz sofort 
eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und der 
Polizei sind beide Fußgänger am Unfallort verstorben. Der 
Unfallverursacher wurde auf Grund des Schockzustandes mittels RTW in 
das Neubrandenburger Klinikum transportiert. Auf Weisung der 
Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA
angeordnet. Die B122 wurde auf Höhe des Unfallortes für circa 5 
Stunden zur Unfallaufnahme und Bergung des LKW voll gesperrt. 


Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleistelle
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

