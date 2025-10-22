Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung - Verkehrsunfall auf der B 111

Pritzier (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Morgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 111.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein Transporter der Marke Ford die B 111, mit 15 Insassen im Alter von 17 bis 40 Jahren, in Richtung Wolgast. Auf Höhe der Abfahrt nach Pritzier habe der 40-jährige Fahrer des Ford bremsen müssen, da ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links abgebogen sei. Dies habe der 80-jährige Fahrer eines Fahrzueuggespanns, bestehend aus einem Transporter VW mit Bootsanhänger, nicht rechtzeitig gemerkt. In weiterer Folge sei dieser nach links, auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, ausgewichen, um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Ford zu verhindern. Hierbei habe das Zugfahrzeug jedoch den Ford touchiert und sei anschließend mit dem Pkw Skoda eines 53-Jährigen zusammengestoßen, welcher im Gegenverkehr fuhr.

Durch den Unfall eine 18-jährige Mitfahrerin des Transporters der Marke Ford leichtverletzt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 15.700 Euro. Der Pkw Skoda sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die B 111 war für die Dauer von 3,5 Stunden vollgesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

