POL-NB: Streit um Hund eskaliert

Waren (ots)

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 15 Uhr der Diebstahl eines Hundes in Waren gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 41-jährige den Kauf eines Hundes (Dorgo-Argentino/Englisch-Bulldogge) rückabwickeln. Die 25-jährige deutsche Vorbesitzerin nahm, offenbar gegen den Willen der 41-Jährigen, den Hund an sich. Die Rückerstattung des Kaufpreises erfolgte nicht. In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die 25-Jährige entfernte sich samt Hund mit einem Pkw.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die 25-Jährige wegen des Verdachts des Betruges und des Raubes. Gegen die 41-Jährige wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung aufgenommen.

