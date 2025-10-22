PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 19-jährige Frau aus Lütow (Insel Usedom) vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Lütow (Insel Usedom) (ots)

Die seit heute Morgen vermisste 19-jährige Frau aus Lütow wurde in 
den Abendstunden bei einem Bekannten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung
der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche 
nach der Vermissten.

Im Auftrag

Strephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 15:04

    POL-NB: Abschlussmeldung - Verkehrsunfall auf der B 111

    Pritzier (ots) - Wie bereits berichtet kam es am heutigen Morgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 111. Hier der Link zur Ausgangsmeldung: https://tinyurl.com/3fzh2w4y Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein Transporter der Marke Ford die B 111, mit 15 Insassen im Alter von 17 bis 40 Jahren, in Richtung Wolgast. Auf Höhe der Abfahrt nach Pritzier habe der 40-jährige Fahrer des Ford bremsen müssen, da ein ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:09

    POL-NB: Wer parkt ein, wenn beide Fahrzeuginsassen betrunken sind?

    Stralsund (ots) - Am besten niemand, wenn man die Stralsunder Polizisten fragt, die am gestrigen Dienstag (21. Oktober 2025) gegen 20:30 Uhr in die Friedrich-Wolf-Straße gerufen wurden. Dort wurde beobachtet, wie ein augenscheinlich alkoholisierter Mann ein Fahrzeug einparkte und anschließend die Örtlichkeit verließ. Ein 60-jähriger deutscher Mann gab zu, das Fahrzeug eingeparkt zu haben, obwohl er zuvor Alkohol ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 13:35

    POL-NB: Streit um Hund eskaliert

    Waren (ots) - Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 15 Uhr der Diebstahl eines Hundes in Waren gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 41-jährige den Kauf eines Hundes (Dorgo-Argentino/Englisch-Bulldogge) rückabwickeln. Die 25-jährige deutsche Vorbesitzerin nahm, offenbar gegen den Willen der 41-Jährigen, den Hund an sich. Die Rückerstattung des Kaufpreises erfolgte nicht. In der weiteren Folge kam es zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren