Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung - tödlicher Verkehrsunfall

Müssentin (Jarmen) (ots)

Wie bereits gestern berichtet, kam es am gestrigen Mittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Zarrenthin und Müssentin.

Hier der Link zur Erstmeldung: https://tinyurl.com/mr2x7s4k

Nach intensiven Ermittlungen kann zum jetzigen Zeitpunkt folgendes ergänzt werden: Das unfallverursachende Fahrzeug samt Fahrer konnten ermittelt werden. Ein 45-jähriger Deutscher steht im Verdacht den 15-Jährigen im Kreuzungsbereich einer Einmündung übersehen und anschließend erfasst zu haben. Bei dem zunächst flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Lkw mit Sattelauflieger.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Zur Ermittlung des Unfallhergangs kam ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
