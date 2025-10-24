PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gesuchte Mädchen wieder da

Neustrelitz (ots)

Die öffentliche Suche nach den seit Sonnabend vermissten Mädchen (12 und 14) wird eingestellt. Beide wurden angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet alle Medien und Privatpersonen, die veröffentlichten Beiträge mit Bezug zu den Mädchen - insbesondere auch die Klarnamen und die Fotos - umgehend eigenständig zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

