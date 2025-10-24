Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gesuchte Mädchen wieder da

Neustrelitz (ots)

Die öffentliche Suche nach den seit Sonnabend vermissten Mädchen (12 und 14) wird eingestellt. Beide wurden angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet alle Medien und Privatpersonen, die veröffentlichten Beiträge mit Bezug zu den Mädchen - insbesondere auch die Klarnamen und die Fotos - umgehend eigenständig zu löschen.

