Polizei Düren

POL-DN: Brand nach Beschädigung einer Stromleitung - Stromausfall in gesamter Straße

Inden (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Straße An der Waagmühle in Inden bei Bauarbeiten zu einem kurzzeitigen Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Rahmen von Glasfaserarbeiten die Stromleitung eines Wohnhauses beschädigt. Dadurch entzündeten sich unmittelbar kleinere Flammen.

Die alarmierte Feuerwehr musste jedoch keine Löschmaßnahmen durchführen, da das Feuer bereits vor ihrem Eintreffen selbstständig erloschen war. Verletzt wurde niemand.

Für die notwendigen Reparatur- und Sicherungsarbeiten musste der Strom in der gesamten Straße vorübergehend abgeschaltet werden. Die Versorgungsunterbrechung dauerte bis zum Abschluss der technischen Maßnahmen an.

