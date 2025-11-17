PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Brand nach Beschädigung einer Stromleitung - Stromausfall in gesamter Straße

Inden (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Straße An der Waagmühle in Inden bei Bauarbeiten zu einem kurzzeitigen Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Rahmen von Glasfaserarbeiten die Stromleitung eines Wohnhauses beschädigt. Dadurch entzündeten sich unmittelbar kleinere Flammen.

Die alarmierte Feuerwehr musste jedoch keine Löschmaßnahmen durchführen, da das Feuer bereits vor ihrem Eintreffen selbstständig erloschen war. Verletzt wurde niemand.

Für die notwendigen Reparatur- und Sicherungsarbeiten musste der Strom in der gesamten Straße vorübergehend abgeschaltet werden. Die Versorgungsunterbrechung dauerte bis zum Abschluss der technischen Maßnahmen an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 10:30

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

    Langerwehe (ots) - Im Altorfer Weg wurde zwischen Mittwoch (12.11.2025, 12:00 Uhr) und Samstag (15.11.2025, 17:00 Uhr) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 11:05

    POL-DN: Fahrzeug flüchtet nach Zusammenstoß mit einer Fußgängerin

    Langerwehe (ots) - Am 15.11.2025, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in Langerwehe, auf der Straße Im Gewerbegebiet in Höhe Hausnummer 9, ein Verkehrsunfall, wobei eine Fußgängerin durch einen PKW angefahren und verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen und übereinstimmenden Zeugenaussagen ereignete sich der Unfall wie folgt: Demnach benutzte die Fußgängerin die ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:57

    POL-DN: Leichte Verletzung und erheblicher Sachschaden im Zone 30 Bereich

    Kreuzau (ots) - Am späten Samstag Vormittag kam es zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten in der Ortslage Kreuzau. Ein 43jähriger Pkw-Fahrer aus Bergisch Gladbach befuhr die Eifelstraße und missachtete an der Einmündung Kapellenweg die Vorfahrt einer von rechts kommenden 42jährigen Dürenerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren