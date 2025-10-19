Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall - Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kleve (ots)

In der Nacht (19. Oktober 2025) zum Sonntag wurde der Löschzug Kleve gegen 3:30 Uhr mit dem Stichwort "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" in die Römerstraße alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt wurde über Funk mitgeteilt, dass es sich um einen Fahrzeugbrand im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall handelte.

Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf angrenzende Fahrzeuge, ein Wohnhaus sowie den Baum überzugreifen.

Zunächst war unklar, ob sich noch eine Person im Fahrzeug befand. Diese Vermutung konnte jedoch zügig ausgeschlossen werden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Fahrer vom Unfallort entfernt.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff ein. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und schützte die umliegenden Fahrzeuge sowie das angrenzende Gebäude. Ein zweiter Trupp begann parallel die Brandbekämpfung des verunfallten Fahrzeugs. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Der Fahrzeugbrand war nach kurzer Zeit unter Kontrolle und wurde anschließend mit Schaum abgelöscht. Die Einsatzstelle wurde nach etwa 1,5 Stunden der Polizei übergeben und der Löschzug Kleve konnte wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell