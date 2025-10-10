Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Erneuter Brand in einem Müllwagen durch unsachgemäß entsorgte Akkus im Hausmüll - Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf den gesamten Müllwagen

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Am Donnerstagmittag, dem 9. Oktober 2025 wurde die Feuerwehr Kleve zu einem Brand in einem Müllwagen alarmiert. Gegen 13:15 Uhr rückte der Löschzug Kleve zusammen mit den städtischen Bediensteten zur Hafenstraße aus. Vor Ort bestätigte sich ein Brand im Laderaum des Fahrzeugs.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Eine Ausbreitung auf das Fahrzeug konnte verhindert werden.

Um sicherzustellen, dass der Brand vollständig gelöscht war, begleitete die Feuerwehr den Müllwagen anschließend zum Wertstoffhof. Dort wurde der gesamte Inhalt des Fahrzeugs entleert, gründlich abgelöscht und abschließend mit einer Wärmebildkamera auf verbleibende Glutnester kontrolliert.

Als Brandursache wurde erneut ein unsachgemäß im Hausmüll entsorgter Lithium-Ionen-Akku festgestellt. In diesem Jahr musste die Feuerwehr Kleve bereits zweimal zu ähnlichen Bränden in Müllfahrzeugen ausrücken.

Die Feuerwehr Kleve weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Akkus und Batterien keinesfalls über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind an den entsprechenden Recyclinghöfen oder speziellen Sammelstellen abzugeben.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell