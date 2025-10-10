FW-KLE: Feuerwehr befreit Katze aus Motorraum

Feuerwehr Kleve

Kleve (ots)

Ein eher ungewöhnlicher Einsatz für den Löschzug Kleve: Am Freitagabend wurde die Feuerwehr gegen 18 Uhr zu einer Tierrettung am Friedrich-Ebert-Ring alarmiert. Ersten Informationen zufolge war eine Katze im Motorraum eines Pkw eingeschlossen.

Vor Ort bestätigte sich die Lage. Das Tier war in den Motorraum des Fahrzeugs geklettert und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen. Mit handwerklichem Geschick gelang es den Einsatzkräften, die Katze zügig aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Nach einer halben Stunde konnte der Löschzug Kleve den Einsatz beenden.

