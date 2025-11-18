Polizei Düren

POL-DN: In zwei Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntag (16.11.2025) und Montag (17.11.2025) in zwei Gaststätten in der Alten Jülicher Straße ein.

Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 07:25 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Nordstadt. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt.

Am Montag, zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr, geriet eine weitere Gaststätte in der Alten Jülicher Straße ins Visier von unbekannten Tätern. Auch hier verschaffte man sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Ziel des Einbruchs waren offensichtlich die in der Gaststätte aufgestellten Geldspielautomaten. Entwendet wurde eine unbekannte Menge an Münzgeld.

Die Kriminalpolizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeiten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Polizei in Düren zu melden.

