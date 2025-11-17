PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Ran an die Stifte - Der Weihnachtsmalwettbewerb der Polizei Düren ist gestartet

  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Düren (ots)

Die Polizei Düren startet auch in diesem Jahr ihren Weihnachtsmalwettbewerb und lädt alle Kinder im Alter zwischen 0 und 11 Jahren zur Teilnahme ein.

Unter dem diesjährigen Motto "Mein Weihnachtsabenteuer mit der Polizei" können die jungen Künstlerinnen und Künstler ihre eigenen Vorstellungen und Ideen kreativ zu Papier bringen. Ob ein winterlicher Streifendienst, ein Polizeihund im Schnee oder ein besonderes Erlebnis mit der Polizei - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Teilnahmemöglichkeiten:

Die Kunstwerke können auf zwei Wegen eingereicht werden: Per Post an: Kreispolizeibehörde Düren Pressestelle Stichwort "Malwettbewerb" Aachener Straße 28 52349 Düren

Per E-Mail:

Scan an pressestelle.dueren@polizei.nrw.de , Betreff: "Malwettbewerb"

Einsendeschluss ist der 11. Dezember 2025.

Eine Jury der Polizei Düren wählt vier Gewinnerbilder aus. Die ausgewählten Kunstwerke werden an den Adventssonntagen auf den Social-Media-Kanälen der Kreispolizeibehörde präsentiert. Am 18. Dezember 2025 werden die vier Gewinnerinnen und Gewinner persönlich besucht - im Streifenwagen! Die Preise bringen wir direkt vorbei. Mit etwas Glück entsteht dabei auch ein schönes Blaulicht-Foto. Alle Informationen zu Teilnahmebedingungen und Datenschutz sind auf der Website der Kreispolizeibehörde Düren abrufbar. Die Polizei Düren freut sich auf zahlreiche Einsendungen und auf kreative Einblicke in die weihnachtliche Fantasiewelt der teilnehmenden Kinder.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

