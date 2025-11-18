PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Aldenhoven schwer verletzt

Aldenhoven (ots)

Am Montagabend kam es gegen 17:30 Uhr auf der Albert-Schweitzer-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 25-jähriger Aldenhovener befuhr mit seinem Fahrrad die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Dürboslar und befand sich bereits im Kreisverkehr. Ein 27-jähriger Mann aus Baesweiler fuhr mit seinem Pkw aus Richtung Schleiden in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den Radfahrer. In der Folge kollidierte der Fahrradfahrer mit der Front des Pkw.

Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.050 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

