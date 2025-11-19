Polizei Düren

POL-DN: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Linnich (ots)

Bei einem Abbiegevorgang auf der Erkelenzer Straße in Linnich gestern Nachmittag (18.11.2025) kollidierte der Pkw der 42-jährigen Unfallverursacherin mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Fahrer dieses Fahrzeuges wurde leicht verletzt.

Gegen 15:30 Uhr befuhr die 42-jährige Frau aus Linnich die Erkelenzer Straße. Sie beabsichtigte dort nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Linnich und kollidierte beim Abbiegen mit diesem. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen der Unfallbeteiligten entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000,- Euro.

