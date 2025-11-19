PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Kollision auf der Kreuzauer Straße - Zwei Personen leicht verletzt

Düren (ots)

Bei der Kollision zweier Pkw am gestrigen Morgen (18.11.2025) in Niederau wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 4.000,- Euro.

Eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus Düren beabsichtigte gegen 09:50 Uhr von der Poststraße nach links auf die Kreuzauer Straße abzubiegen. Aufgrund der Verkehrssituation tastete sie sich nach eigenen Angaben langsam in den Einmündungsbereich. Auf der Fahrbahn der Kreuzauer Straße kollidierte sie dann mit dem Pkw einer 48-jährigen Frau aus Düren, die die Kreuzauer Straße aus Richtung Düren kommend in Richtung Kreuzau befuhr. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Eine medizinische Behandlung der ebenfalls leicht verletzten Unfallverursacherin vor Ort war nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

