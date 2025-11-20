Polizei Düren

POL-DN: 16-Jähriger von Auto angefahren - Pkw flüchtig

Jülich (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde am gestrigen Mittwoch (19.11.2025) ein 16-jähriger Fußgänger aus Jülich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 16-Jährige lief gegen 18:30 Uhr aus Richtung Große Rurstraße kommend auf der Bahnhofstraße. An der Kreuzung am Bahnhof ging er bei Grün über die Fußgängerfurt der Ampel. Gleichzeitig nährte sich ein Pkw, der aus Richtung Adolf-Fischer-Straße auf der Bahnhofstraße fuhr und offenbar links abbiegen wollte. Laut der Aussage des Geschädigten muss dieser bei Rot über die Ampel gefahren sein. Der Pkw fuhr über den Fuß des 16-Jährigen, woraufhin dieser stürzte. Dann setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 16-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit Jülicher Kennzeichen. Zum Fahrer oder der Fahrerin konnte der Verletzte keine Angaben machen. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des Pkw, sich zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Unter der Rufnummer 02421 949-5232 erreichen Sie zu den Bürodienstzeiten die zuständige Sachbearbeiterin. Außerhalb der Bürodienstzeiten hilft Ihnen unsere Vermittlung unter der Nummer 02421 949-0.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell