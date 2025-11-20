PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Durchsuchung im Morgengrauen - eine erste Bilanz

Düren/Merzenich/Vettweiß (ots)

Einen nennenswerten Ermittlungserfolg können die Beamten der Kriminalpolizei Düren vermelden. Wie bereits in der Pressemeldung vom 11.11.2025 berichtet, führten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei am 10.11.2025 in den frühen Morgenstunden mehrere Wohnungsdurchsuchungen durch (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/6156140). Die Maßnahmen fanden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aachen statt und richteten sich gegen verschiedene Objekte in Düren, Merzenich und Vettweiß.

Nach erster fachlicher Begutachtung der in Düren sichergestellten Substanzen liegen nun vorläufige Ergebnisse vor: Demnach handelt es sich um illegale Betäubungsmittel sowie um Substanzen, die zur unmittelbaren Herstellung von illegalen Betäubungsmitteln verwendet werden - und das in nicht geringen Mengen.

Sichergestellt wurden unter anderem Cannabis, Amphetaminpaste sowie eine kristalline Substanz (MDMA), die zur Produktion synthetischer Drogen geeignet ist. Der vom hiesigen Fachkommissariat geschätzte Straßenverkaufswert der aufgefundenen Betäubungsmittel bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Auswertungen weiterer sichergestellten Substanzen stehen aktuell noch aus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

