POL-DN: Verletzter Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall

Jülich (ots)

Am Mittwoch (19.11.205) wurde ein 73-jähriger Fahrradfahrer aus Jülich bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 09:05 Uhr befuhr eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Jülich die Straße "Am Waldeck" in Fahrtrichtung Bornstraße. Im Kreuzungsbereich zur Friedensstraße, den sie geradeaus passieren wollte, kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der vor ihr in gleiche Richtung fuhr. Der 73-jährige Mann aus Jülich, den sie nach eigenen Angaben wegen der tiefstehenden Sonne übersehen hatte, stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 550,- Euro.

