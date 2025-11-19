PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl nach Kontrolle im Intercity-Express

Stendal (ots)

Am Dienstag, den 18. November 2025, wurde das Bundespolizeirevier Stendal am Nachmittag über einen auffälligen Reisenden informiert. Der Mann nutzte einen Intercity-Express auf der Strecke von Berlin nach Stendal, ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Mit Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Stendal kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 22-Jährigen und stellten seine Identität zweifelsfrei fest. Eine Überprüfung seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Würzburg per Haftbefehl nach dem Mann suchte. Hintergrund war ein Strafbefehl des Amtsgerichts Würzburg aus Oktober 2024, in dem er zu einer Geldstrafe von 150 Euro oder ersatzweise zehn Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Da er weder zahlte noch zum Strafantritt erschien, erließ die benannte Staatsanwaltschaft im November dieses Jahres den Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Marokkaner diesen, nahmen ihn fest und brachten ihn zunächst in die Diensträume der Bundespolizei. Da der Gesuchte den haftabwendenden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug des Haftbefehls informiert. Zusätzlich leitet die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 08:07

    BPOLI MD: Reisende belästigt - 37-Jähriger leistet Widerstand am Hauptbahnhof

    Halle (Saale) (ots) - Am Samstag, den 15. November 2025, wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) in den Nachmittagsstunden über eine Belästigung in einer S-Bahn auf der Strecke von Leipzig nach Halle (Saale) informiert. Eine Reisende gab an, dass ein Mann sie durch anzügliche Bewegungen und aufdringliche Blicke belästigt habe. Zudem beleidigte der Mann ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:02

    BPOLI MD: Freund zahlt offenen Betrag für Gesuchten

    Magdeburg (ots) - Am Samstag, den 15. November 2025, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 14:00 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person. Die Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau per Haftbefehl nach dem 34-Jährigen suchte. Hintergrund war eine Entscheidung des Amtsgerichts Dessau-Roßlau aus April dieses Jahres, in ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 07:59

    BPOLI MD: 22-Jähriger nutzt hilflose Lage zum Diebstahl und fährt ohne Ticket

    Magdeburg (ots) - Am Samstag, den 15. November 2025, meldete sich ein 21-jähriger Afghane in den Diensträumen der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg und gab an, dass ihm soeben, während er mit Kreislaufproblemen zu tun hatte, seine Geldbörse gestohlen wurde. Durch sofortige Maßnahmen der Bundespolizisten konnte ein Verdächtiger und dessen weiterer Reiseweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren