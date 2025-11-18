Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 22-Jähriger nutzt hilflose Lage zum Diebstahl und fährt ohne Ticket

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 15. November 2025, meldete sich ein 21-jähriger Afghane in den Diensträumen der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg und gab an, dass ihm soeben, während er mit Kreislaufproblemen zu tun hatte, seine Geldbörse gestohlen wurde. Durch sofortige Maßnahmen der Bundespolizisten konnte ein Verdächtiger und dessen weiterer Reiseweg ermittelt werden. Demnach sollte der vermeintliche Dieb in einen Zug nach Halle (Saale) gestiegen sein. Parallel dazu übergab ein Zeuge einer weiteren Streife auf dem Vorplatz des Magdeburger Hauptbahnhofes zwei aufgefundene Geldkarten des Geschädigten. Eine im Zug befindliche Streife der Bundespolizei konnte den Verdächtigen ausfindig machen und kontrollieren. Der 22-Jährige reiste ohne Ticket und wurde zur Klärung des Sachverhaltes auf die Dienststelle am Hauptbahnhof Halle (Saale) mitgenommen. Dort erfolgte eine Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen, bei der sowohl die geleerte Geldbörse, als auch das angegebene Bargeld getrennt voneinander aufgefunden werden konnten. Nach einer eingehenden Belehrung und Sicherstellung der aufgefundenen Gegenstände erhielt der Algerier Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und den besonders schweren Fall des Diebstahls.

