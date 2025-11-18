PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 22-Jähriger nutzt hilflose Lage zum Diebstahl und fährt ohne Ticket

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 15. November 2025, meldete sich ein 21-jähriger Afghane in den Diensträumen der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg und gab an, dass ihm soeben, während er mit Kreislaufproblemen zu tun hatte, seine Geldbörse gestohlen wurde. Durch sofortige Maßnahmen der Bundespolizisten konnte ein Verdächtiger und dessen weiterer Reiseweg ermittelt werden. Demnach sollte der vermeintliche Dieb in einen Zug nach Halle (Saale) gestiegen sein. Parallel dazu übergab ein Zeuge einer weiteren Streife auf dem Vorplatz des Magdeburger Hauptbahnhofes zwei aufgefundene Geldkarten des Geschädigten. Eine im Zug befindliche Streife der Bundespolizei konnte den Verdächtigen ausfindig machen und kontrollieren. Der 22-Jährige reiste ohne Ticket und wurde zur Klärung des Sachverhaltes auf die Dienststelle am Hauptbahnhof Halle (Saale) mitgenommen. Dort erfolgte eine Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen, bei der sowohl die geleerte Geldbörse, als auch das angegebene Bargeld getrennt voneinander aufgefunden werden konnten. Nach einer eingehenden Belehrung und Sicherstellung der aufgefundenen Gegenstände erhielt der Algerier Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und den besonders schweren Fall des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:26

    BPOLI MD: 67-Jähriger wird gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Magdeburg (ots) - Am Sonntag, den 16. November 2025 kontrollierte um 11:00 Uhr eine Streife der Bundespolizei in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Magdeburg einen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Magdeburg per Haftbefehl suchte. Wegen Diebstahls verurteilte das ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 18:31

    BPOLI MD: 18-Jähriger ohne Ticket leistet Widerstand

    Hauptbahnhof Halle (Saale) (ots) - Am Freitag, den 14. November 2025 um 02:11 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Reisenden in der S-Bahn von Leipzig nach Halle (Saale), der kein Ticket für diese Fahrt vorweisen konnte. Er verweigerte eine Identitätsfeststellung und machte auf Nachfrage falsche Angaben zu seiner Person. Erst als die Einsatzkräfte ihm eine Durchsuchung zum Auffinden von ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 18:28

    BPOLI MD: 43-Jähriger per Untersuchungshaftbefehl gesucht

    Hauptbahnhof Magdeburg (ots) - Am Freitag, den 14. Oktober 2025 um 12:55 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person, welche sich mit einem Foto seines vorläufigen Personalausweises identifizierte. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Magdeburg. Demnach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren