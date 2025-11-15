Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 43-Jähriger per Untersuchungshaftbefehl gesucht

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 14. Oktober 2025 um 12:55 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person, welche sich mit einem Foto seines vorläufigen Personalausweises identifizierte. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Magdeburg. Demnach ist der 43-Jährige dringend verschiedener Straftaten verdächtigt. Da er unbekannten Aufenthaltes war, hatte er vorerst Auflagen zur Meldeverpflichtung bekommen, denen er nicht nachkam. Demzufolge setzte das Amtsgericht Magdeburg den Haftbefehl wieder in Vollzug. Die eingesetzten Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl, nahmen ihn fest und brachten ihn in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Bereits um 16:00 Uhr konnte eine Haftrichtervorführung am Amtsgericht Magdeburg erfolgen, bei der die zuständige Richterin die Untersuchungshaft anordnete. Der Deutsche wurde um 17:10 Uhr einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell