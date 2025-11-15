PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI MD: Fahrt ohne Ticket endet hinter Gittern

Hauptbahnhof Stendal (ots)

Am Freitag, den 14. November 2025 fuhr ein 46-Jähriger mit dem Intercity-Express von Berlin nach Stendal, ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Eine Streife der Bundespolizei stellte den Mann nach Ankunft des Zuges, um 06:35 Uhr, am Hauptbahnhof Stendal fest und nahm ihn zur zweifelsfreien Feststellung der Identität in die Diensträume mit. Bei der sich anschließenden Überprüfung der personenbezogenen Daten im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Berlin seit selbigem Tag mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchte. Im Juli 2025 wurde der Ukrainer wegen Diebstahls vom Amtsgericht Tiergarten zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt und hatte diese Haftstrafe bisher nicht angetreten. Die Bundespolizisten eröffneten dem Mann den Haftbefehl, nahmen ihn fest und übergaben ihn einer Justizvollzugsanstalt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen gegen den Mann eingeleitet.

