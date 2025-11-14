PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt 25-Jährige nach Messerandrohung

Halle (Saale) (ots)

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 13. November 2025, befand sich eine Streife der Bundespolizei mit drei Beamten in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Halle (Saale) im Einsatz. Um 04:20 Uhr näherte sich eine weibliche Person, vom Bahnsteigsbereich kommend, den Einsatzkräften. Ohne erkennbaren Anlass begann sie plötzlich, die Beamten in obszöner Weise zu beleidigen und drohte ihnen den Einsatz eines Messers an. Die Streife forderte die Tatverdächtige daraufhin auf, stehen zu bleiben und sich auszuweisen. Statt den Weisungen Folge zu leisten, flüchtete die 25-Jährige unvermittelt in Richtung des Ausgangs. Die Bundespolizisten eilten ihr sofort nach und konnten die Deutsche kurz darauf stellen. Während der nun notwendigen Maßnahmen versuchte sie sich durch Tritte gegen eine Beamtin der Kontrolle zu entziehen und einen Beamten zu beißen, sodass körperlicher Zwang angewendet und der Frau Handfesseln angelegt werden mussten. Auch währenddessen folgten weitere Beleidigungen in Richtung der Bundespolizisten. Zur Feststellung der Identität wurde die Beschuldigte in die Diensträume der Bundespolizei gebracht. Bei der Durchsuchung ihrer selbst und ihrer mitgeführten Sachen konnte kein Messer oder andere gefährliche Gegenstände festgestellt werden. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

