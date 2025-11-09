Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jähriger greift Zugbegleiter an - Bundespolizei ermittelt nach Angriff in Regionalbahn

Magdeburg (ots)

Am Freitagnachmittag, den 7. November 2025, kam es in einer Regionalbahn um 15:00 Uhr auf der Strecke von Osterweddingen nach Magdeburg-Buckau zu einem Angriff auf einen Zugbegleiter. Ein 18-jähriger Mann konnte bei einer Fahrkartenkontrolle kein gültiges Zugticket vorweisen. Der Kontrolleur forderte den Syrer daraufhin auf, den Zug zu verlassen. Der Tatverdächtige reagierte aggressiv, packte den Bahnmitarbeiter an dessen Kragen und drängte ihn in Richtung Zugtür. Beim Halt der Bahn in Beyendorf schlug der Mann dem Zugbegleiter ins Gesicht und beschädigte dabei dessen Brille. Zudem beleidigte er ihn in obszöner Weise. Der Geschädigte wurde durch den Schlag leicht verletzt und musste aufgrund der Geschehnisse seinen Dienst abbrechen. Eine zuvor alarmierte Streife der Bundespolizeiinspektion Magdeburg stellte den 18-Jährigen noch im Bereich des Bahnhofs Beyendorf. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen wurde die Identität des Beschuldigten zweifelsfrei festgestellt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung ein.

