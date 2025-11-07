PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei schreitet gegen 36-Jährigen im ICE ein

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in einem ICE, der von Berlin nach München unterwegs war, zu einem Einsatz der Bundespolizei. Um 15:35 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dessau über einen aggressiven Fahrgast in eben diesem Zug informiert, der ohne gültigen Fahrausweis reiste und Mitreisende belästigte. Eine Streife der Bundespolizei verlegte daraufhin umgehend zum Bahnhof Bitterfeld, an dem der ICE hielt. Gemeinsam mit Kräften der Landespolizei konnte vor Ort ein 36-Jähriger festgestellt werden, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Einen Alkoholtest verweigerte er. Die Befragung von Reisenden im Zug ergab, dass der Deutsche zuvor eine 23-Jährige, nach ihrem Zustieg in Berlin, in obszöner Art und Weise beleidigte und mehrfach versuchte, sie aus ihrem Sitz zu drängen. Die Frau sowie zwei weitere Fahrgäste verließen daraufhin die Sitzgruppe. Nach Angaben weiterer Zeugen spuckte der Mann anschließend in Richtung der bereits zuvor beleidigten Geschädigten. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen Beleidigung, Nötigung, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen ein. Der Mann wurde anschließend belehrt, erhielt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis für den Bahnhof Bitterfeld und wurde von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Durch den Vorfall kam es zu einer Verspätung des ICE von 24 Minuten.

