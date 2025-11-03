Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Helfender wird von 42-Jährigen attackiert, bedroht und beleidigt

Dessau-Roßlau (ots)

Am Sonntag, den 2. November 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 00:20 Uhr über einen Fahrgast in einer S-Bahn informiert, welcher diese nicht verlassen wollte. Eine verständigte Streife begab sich umgehend zum Bahnsteig fünf am Hauptbahnhof Dessau und nahm sich dem Sachverhalt an. Die Bundespolizisten stellten einen 42-Jährigen im Zug schlafend fest und weckten ihn. Der Mann verhielt sich den Beamten gegenüber sofort aggressiv und wurde aufgefordert, sich ruhig zu verhalten und die Bahn zu verlassen. Er richtete sich auf und beleidigte den Lokführer in ehrverletzender Art und Weise. Auch auf dem Bahnsteig folgten weitere Beleidigungen in Richtung des Bahnmitarbeiters. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme teilte der Lokführer den Beamten gegenüber mit, dass er den genutzten Zug in die Abstellgruppe fahren wollte. Demnach schaute er nochmal, ob noch Reisende in der Bahn waren. Er stellte die schlafende männliche Person fest und versuchte sie zu wecken. Der Mann setzte sich daraufhin aufrecht hin und teilte dem Zugführer mit, dass es ihm nicht gut ginge. Daraufhin fragte der Bahnmitarbeiter nach, ob er einen Krankenwagen rufen solle. Unvermittelt sprang der zuvor Schlafende auf, fasste dem Lokführer im Brustbereich an dessen Kleidung und stoß ihn weg. Der Angegriffene flüchtete in den Führerstand des Zuges und versperrte die Tür bis zum Eintreffen der Bundespolizei. Der Tatverdächtige versuchte zum Lokführer zu gelangen und drohte ihm mit einem empfindlichen Übel. Der deutsche Beschuldigte erhielt Strafanzeigen wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung.

