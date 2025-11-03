Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 62-Jähriger wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 2. November 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 22:55 Uhr einen Mann am Bahnhof Stendal. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass nach ihm die Staatsanwaltschaft Stendal per Vollstreckungshaftbefehl suchte. Im Oktober des vergangenen Jahres verurteilte ihn das Amtsgericht Stendal wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu 1650 Euro Geldstrafe beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 30 Tagen. Da der Verurteilte bislang unbekannten Aufenthalts war und sich dadurch der Vollstreckung entzog, erließ oben genannte Staatsanwaltschaft im Juli 2025 den Haftbefehl. Dies eröffneten die Einsatzkräfte dem 62-jährigen Deutschen, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten des Bundespolizeireviers Stendal. Den haftabwendenden Betrag konnte er nicht aufbringen, so dass der Mann nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, um seine Restfreiheitsstrafe von 15 Tagen anzutreten. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

