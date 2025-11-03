PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 62-Jähriger wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 2. November 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 22:55 Uhr einen Mann am Bahnhof Stendal. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass nach ihm die Staatsanwaltschaft Stendal per Vollstreckungshaftbefehl suchte. Im Oktober des vergangenen Jahres verurteilte ihn das Amtsgericht Stendal wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu 1650 Euro Geldstrafe beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 30 Tagen. Da der Verurteilte bislang unbekannten Aufenthalts war und sich dadurch der Vollstreckung entzog, erließ oben genannte Staatsanwaltschaft im Juli 2025 den Haftbefehl. Dies eröffneten die Einsatzkräfte dem 62-jährigen Deutschen, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten des Bundespolizeireviers Stendal. Den haftabwendenden Betrag konnte er nicht aufbringen, so dass der Mann nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, um seine Restfreiheitsstrafe von 15 Tagen anzutreten. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 12:35

    BPOLI MD: 24-Jährige vergisst Koffer - Polizeieinsatz im Hauptbahnhof

    Halle (Saale) (ots) - Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025 wurde die Bundespolizei um 13:01 Uhr über ein herrenloses Gepäckstück im Hauptbahnhof Halle (Saale) informiert. Der relevante Koffer befand sich in einer Verkaufseinrichtung. Ein möglicher Eigentümer beziehungsweise eine Eigentümerin konnte nicht ermittelt werden. Der Trolley war nicht einsehbar und ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:36

    BPOLI MD: Selbstanzeige im Zug: 57-Jähriger ohne Ticket führt Waffe und Beil mit sich

    Calbe (Saale) (ots) - Am Mittwochmorgen, den 29. Oktober 2025, wandte sich ein 57-jähriger Fahrgast um 10:10 Uhr aus eigenem Antrieb an eine im Regionalexpress von Halle (Saale) nach Magdeburg befindende Streife der Bundespolizei. Der Mann teilte den Einsatzkräften mit, keinen gültigen Fahrausweis vorweisen zu können. Nach seinen Angaben habe er zwar zuvor ein ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:09

    BPOLI MD: Diebstahl im Intercityexpress: 39-Jähriger ohne Zugticket mit Diebesgut

    Stendal (ots) - Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 21:55 Uhr über einen Diebstahl in einem Zug informiert und um Unterstützung gebeten. Eine verständigte Streife begab sich unverzüglich zum Ankunftsgleis des relevanten Intercityexpresses am Hauptbahnhof Stendal und nahm sich dem Sachverhalt an. Nach ersten Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren