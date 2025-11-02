PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-Jährige vergisst Koffer - Polizeieinsatz im Hauptbahnhof

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025 wurde die Bundespolizei um 13:01 Uhr über ein herrenloses Gepäckstück im Hauptbahnhof Halle (Saale) informiert. Der relevante Koffer befand sich in einer Verkaufseinrichtung. Ein möglicher Eigentümer beziehungsweise eine Eigentümerin konnte nicht ermittelt werden. Der Trolley war nicht einsehbar und veranlasste Lautsprecherdurchsagen brachten keine weiteren Erkenntnisse. Demnach räumten und sperrten Bundespolizisten erst die betroffene Filiale und im Weiteren die gesamte Mall ab. Parallel wurden die Spezialkräfte der Bundespolizei aus Leipzig angefordert. Kurz vor deren Ankunft rief eine mögliche Eigentümerin beim Bundespolizeirevier in Halle (Saale) an und teilte mit, dass sie ihren Koffer vergessen habe und sich darin Kleidung befinden würde. Die polizeilich notwendigen Maßnahmen wurden dennoch aufrechterhalten. Die Spezialkräfte untersuchten das Gepäckstück eingehend und konnten Entwarnung geben. Sie stuften es als ungefährlich ein und bestätigten Bekleidung sowie Pflegeprodukte als Inhalt. Um 14:18 Uhr wurden alle erforderlichen Absperrmaßnahmen aufgehoben. Die Besitzerin war gegen 15:20 Uhr beim Bundespolizeirevier in Halle (Saale). Hierbei handelte es sich um eine 24-jährige Deutsche. Den Beamten gegenüber gab sie an, ihren Koffer in der Hektik vergessen und stehen gelassen zu haben.

Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

