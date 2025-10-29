Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 26-Jähriger per Untersuchungshaftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 28. Oktober 2025 um 11:55 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei, im Rahmen ihrer Streifentätigkeit, am Bahnhof Magdeburg Neustadt eine männliche Person. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Magdeburg. Demnach ist der 26-Jährige dringend eines Diebstahls mit Waffen verdächtigt. Da er unbekannten Aufenthaltes und flüchtig war, erging der Haftbefehl im Oktober dieses Jahres. Die eingesetzten Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl, nahmen ihn fest und brachten ihn in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Bereits um 14:30 Uhr konnte eine Haftrichtervorführung am Amtsgericht Magdeburg erfolgen, bei der die zuständige Richterin die Untersuchungshaft anordnete. Der Deutsche wurde um 17:00 Uhr einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell