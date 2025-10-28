Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 27-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle (Saale) (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Montag, den 27. Oktober 2025 um 14:15 Uhr im Hauptbahnhof Halle (Saale) einen 27-jährigen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft München I per Haftbefehl suchte. Wegen des Erschleichens von Leistungen wurde der Deutsche im Mai 2025 durch das Amtsgericht München zu einer Geldstrafe von 500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Da er unbekannten Aufenthalts war und weder die Geldstrafe zahlte noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, wurde seitens der Staatsanwaltschaft München I im Oktober 2025 der in Rede stehende Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen, nahmen ihn fest und mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Den haftabwenden Betrag von 500 Euro konnte der Festgenommene nicht zahlen, so dass er nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen für die nächsten 25 Tage an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Darüber hinaus informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

