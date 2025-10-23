PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Seepferdchen-Skulptur gefunden - Bundespolizei sucht Eigentümer:in

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 22. Oktober 2025 meldete sich um 09:40 Uhr ein 72-jähriger Deutscher in den Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Der achtsame Bürger hatte kurz zuvor auf einem Parkplatz in der Maybachstraße eine 45 Zentimeter große Skulptur gefunden. Eine mögliche Besitzerin oder möglichen Besitzer konnte er nicht ausfindig machen und wandte sich demnach an die Bundespolizei. Die Beamten stellten das circa acht Kilogramm schwere und vermutlich aus Messing bestehende Seepferdchen sicher. Nach wie vor wird nach der rechtmäßigen Besitzerin beziehungsweise dem rechtmäßigen Besitzer gesucht. Wem gehört die Figur oder wer kann Hinweise zur Eigentümerin beziehungsweise zum Eigentümer geben? Sachdienliche Hinweise oder mögliche Rückfragen werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg entgegengenommen (Tel.: 0391 / 56549 505 oder per E-Mail an bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Nächtliche Kontrolle führt zur Festnahme eines per Haftbefehl Gesuchten

    Steigra (ots) - Am Montag, den 20. Oktober 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei kurz nach Mitternacht eine männliche Person nahe den Bahngleisen in Steigra. Bei der sich anschließenden Überprüfung der ermittelten Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Halle (Saale), Zweigstelle Naumburg, nach dem ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Hilfsbereitschaft führt zu Zugstopp und Strafanzeige

    Halle (Saale) (ots) - Am Sonntag, den 19. Oktober 2025 wollte ein Reisender um 14:30 Uhr Mitmenschen helfen und beging mit seinem Handeln selbst eine Straftat. Der 31-Jährige befand sich in einer anfahrenden Regionalbahn am Hauptbahnhof Halle (Saale) und beobachtete zuvor wie eine mehrköpfige Familie in die Bahn einsteigen wollte, in welcher er sich selbst bereits befand. Die Türen des Zuges schlossen sich und die Bahn ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:00

    BPOLI MD: 31-Jähriger reist ohne Ticket, verhält sich uneinsichtig und droht

    Osterweddingen (ots) - Am Samstag, den 18. Oktober 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 10:20 Uhr über einen Reisenden informiert, welcher für eine Zugfahrt kein erforderliches Ticket der Kontrolleurin aushändigen konnte. Der relevante Regionalexpress befand sich auf der Fahrt von Magdeburg in Richtung Osterweddingen. Jener 31-Jährige verhielt sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren