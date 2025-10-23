Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Seepferdchen-Skulptur gefunden - Bundespolizei sucht Eigentümer:in

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 22. Oktober 2025 meldete sich um 09:40 Uhr ein 72-jähriger Deutscher in den Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Der achtsame Bürger hatte kurz zuvor auf einem Parkplatz in der Maybachstraße eine 45 Zentimeter große Skulptur gefunden. Eine mögliche Besitzerin oder möglichen Besitzer konnte er nicht ausfindig machen und wandte sich demnach an die Bundespolizei. Die Beamten stellten das circa acht Kilogramm schwere und vermutlich aus Messing bestehende Seepferdchen sicher. Nach wie vor wird nach der rechtmäßigen Besitzerin beziehungsweise dem rechtmäßigen Besitzer gesucht. Wem gehört die Figur oder wer kann Hinweise zur Eigentümerin beziehungsweise zum Eigentümer geben? Sachdienliche Hinweise oder mögliche Rückfragen werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg entgegengenommen (Tel.: 0391 / 56549 505 oder per E-Mail an bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de).

