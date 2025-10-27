PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 42-Jähriger nötigt und bedrängt Mitreisende, ignoriert Weisungen, widersetzt sich

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 26. Oktober 2025 wurde das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale) um 10:15 Uhr über einen Fahrgast informiert, welcher, trotz wiederholter Aufforderungen, den genutzten Regionalexpress nicht verlassen wollte. Eine informierte Streife begab sich umgehend zum Bahnsteig 12 des Hallenser Hauptbahnhofes und nahm sich dem Sachverhalt an. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bekannt, dass jener Mann sich zuvor einer 37-jährigen Mitreisenden im Zug näherte und sie bedrängte. Der Frau war dies zunehmend unangenehm. Demnach forderte sie den Mann auf, Abstand zu wahren und sie in Ruhe zu lassen. Weitere Reisende bemerkten die Situation und unterstützten die junge Frau. Auch die Weisungen der eingetroffenen Bundespolizisten ignorierte der 42-Jährige. Ein Beamter ergriff den rechten Arm des Mannes, um ihn aus dem Zugabteil zu führen. Hierbei widersetzte sich der Deutsche. Er sperrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme und ließ sich zu Boden fallen. Die Beamten stellten die Personalien aller beteiligten Personen fest und nahmen den Beschuldigten, zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung, mit in das Bundespolizeirevier. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Nötigung, Hausfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

