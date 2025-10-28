Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Unruhestifter am Hauptbahnhof: Doppelter Einsatz der Bundespolizei in kurzer Zeit

Halle (Saale) (ots)

Am Montagmorgen, den 27. Oktober 2025, wurde die Bundespolizei um 06:10 Uhr über eine randalierende Person in der Westhalle des Hauptbahnhofs Halle (Saale) informiert. Zuvor hatte der Mann vor einem Servicepoint eines regionalen Eisenbahnverkehrsunternehmens lautstark herumgeschrien und Mülleimer umhergeworfen. Umgehend begaben sich die angeforderten Einsatzkräfte zum Einsatzort. Bei Eintreffen der Streife lag ein schwerer Mülleimer auf dem Treppenabgang zur Haupthalle und zwei Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn hielten den Mann für die Übergabe an die Bundespolizisten fest. Nach ersten Hinweisen hatte er unmittelbar zuvor versucht, in einem Geschäft einen Diebstahl zu begehen. Zur Feststellung seiner Identität wurde der 29-Jährige in die Dienststelle am Hauptbahnhof gebracht. Nachdem die Identität gesichert war, erhielt der Inder eine Belehrung sowie ein einjähriges, durch die Deutsche Bahn für den Hauptbahnhof Halle (Saale) ausgesprochenes, Hausverbot. Anschließend wurde der Mann aus der Dienststelle entlassen. Nur drei Stunden später fiel selbige Person erneut mit einem Fehlverhalten auf. Um 09:30 Uhr meldeten Mitarbeitende der DB Sicherheit, dass der Störer nun außerhalb des Westausgangs weiter randalierte. Er schlug dabei mit einem Aufsteller eines Imbissbetriebes gegen eine an der Wand angebrachten Fahrplanauskunft, die dadurch beschädigt wurde. Auch bei diesem Vorfall wurde der Mann angetroffen, belehrt und mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

