Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Selbstanzeige im Zug: 57-Jähriger ohne Ticket führt Waffe und Beil mit sich

Calbe (Saale) (ots)

Am Mittwochmorgen, den 29. Oktober 2025, wandte sich ein 57-jähriger Fahrgast um 10:10 Uhr aus eigenem Antrieb an eine im Regionalexpress von Halle (Saale) nach Magdeburg befindende Streife der Bundespolizei. Der Mann teilte den Einsatzkräften mit, keinen gültigen Fahrausweis vorweisen zu können. Nach seinen Angaben habe er zwar zuvor ein Ticket erworben, dieses sei jedoch verbrannt worden. Die Bundespolizisten informierten daraufhin die zuständige Zugbegleiterin und nahmen strafprozessuale Maßnahmen vor, darunter die zweifelsfreie Feststellung der Identität des 57-Jährigen. Im Rahmen der Befragung gab der Deutsche an, eine Schreckschusswaffe mit zugehöriger Gaskartusche sowie ein Beil mitzuführen. Daraufhin untersagte die Bahnbedienstete dem Mann die Weiterfahrt. Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der 57-Jährige nach Ankunft des Zuges in die Diensträume der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof gebracht. Die Durchsuchung seiner Sachen bestätigte seine Angaben. Die Gegenstände konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
