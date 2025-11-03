PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahrt ohne Ticket endet mit Haftantritt

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 2. November 2025 fuhr ein 43-Jähriger mit der Regionalbahn von Braunschweig nach Magdeburg ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Darüber hinaus beleidigte der Mann die kontrollierende Zugbegleiterin mit ehrverletzenden Worten. Da der Verdacht einer Betrugsstraftat sowie der Beleidigung bestand, wurde die Bundespolizei kontaktiert. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Magdeburg wurde der Mann im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme von einer hinzugerufenen Streife der Bundespolizei festgestellt und kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung der personenbezogenen Daten im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach ihm sucht. Bereits im Februar 2025 wurde gegen den Deutschen wegen Körperverletzung ein Strafbefehl mit der verpflichtenden Zahlung von 720 Euro erlassen. Da der Verurteilte unbekannten Aufenthalts war und die Geldstrafe nicht zahlte, erging im September 2025 der Vollstreckungshaftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten am Hauptbahnhof Magdeburg. Dem Verurteilten war es nicht möglich, den haftabwendenden Betrag von 720 Euro aufzubringen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restfreiheitsstrafe von 45 Tagen anzutreten. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen sowie der Beleidigung gegen den Mann eingeleitet.

