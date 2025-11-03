PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 15-Jährige beim Sprühen "gestört" - Strafanzeige wegen Graffiti

Wernigerode (ots)

Am Sonntag, den 2. November 2025 bestreiften Beamte der Bundespolizei, kurz nach Mitternacht, den Bahnhof in Wernigerode. Als die Einsatzkräfte diesen verlassen wollten, bemerkten sie zwei dunkel gekleidete Personen, welche mit Sturmhauben maskiert, im Bereich Ausgang Feldstraße, ein Graffiti sprühten. Als das Duo die Bundespolizisten bemerkte, nahmen sie ihre Maskierungen ab, stellten ihr Handeln ein und wollten die Örtlichkeit verlassen. Beide folgten den Weisungen der Einsatzkräfte und wurden kontrolliert. Die jeweiligen Erziehungsberechtigten der 15-jährigen Jungen wurden kontaktiert. Diese waren kurze Zeit später am Ereignisort und nahmen ihre Sprösslinge entgegen. Neben den Sturmhauben stellten die Beamten, fünf Spraydosen, drei sogenannte Dripsticks, zwei Mobiltelefone sowie eine Skizzenvorlage des anzubringenden Graffitis fest und im Weiteren sicher. Das unvollständige Graffiti wies eine Größe von circa vier Quadratmetern auf. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die beiden deutschen Jugendlichen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
