Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrerinnen stoßen zusammen

Zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag in Biberach.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.45 Uhr in der Hans-Liebherr-Straße. Eine 61-Jährige war auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Von hinten näherte sich eine 55-Jährige. Die fuhr mit ihrem Pedelec zunächst hinter der 61-Jährigen. Auf Höhe eines querenden Radweges schloss die 55-Jährige auf die Vorausfahrende auf. Als sie sich links neben der 61-Jährigen befand, lenkte die 55-Jährige nach rechts. Dabei stieß sie mit der geradeaus fahrenden 61-Jährigen zusammen. Beide Radfahrerinnen kamen zu Fall und landeten auf dem Radweg. Während sich die mutmaßliche Unfallverursacherin zum Glück nur leichte Verletzungen zugezogen hatte, kam die 61-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Auf die 55-Jährige kommt nun eine Anzeige zu.

++++0960219

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell